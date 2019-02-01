В Вологодской области расследуется уголовное дело по поводу законно полученной субсидии

В Сокольском районе расследуется уголовное дело в отношении депутата заксобрания Владимира Сверчкова. Оно связано с закупкой оборудования на предприятие «Устьелес», которое за последние пару лет фигурировало в нескольких скандальных историях. На этот раз дело опять похоже на разборки между предпринимателями.

Как выяснил Newsvo, заявление на Владимира Сверчкова в правоохранительные органы написала двоюродная сестра его «оппонента» - предпринимателя Сергея Попова. Он стоял у истоков основания «Устьелеса», а сейчас одним из учредителей завода является его тетя Любовь Ганина.

- В сентябре 2018 года следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении Сверчкова по факту мошеннических действий при получении из бюджета области субсидии в размере 10 млн рублей. Она предоставлялась ему на возмещение ООО «Устьелес» части затрат по уплаченному в 2015 году лизинговым платежам ООО «Лизинг и факторинг». Это все происходило в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства на 2013-2016 годы. По версии следствия, для получения субсидии предпринимателем были предоставлены подложные документы, и по этим документам незаконно была получена субсидия, - пояснили Newsvo в прокуратуре Вологодской области.

Между тем, ситуация с этим уголовным делом остается непонятной. Дело в том, что ранее арбитражный суд все претензии департамента финансов Вологодской области по поводу возврата субсидии признал несостоятельными.

- Средства, полученные по договору о предоставлении субсидии № ЛФ-55/2015 от 21.10.2015 года были направлены непосредственно на указанные в Программе цели - развития производства товаров и увеличение рабочих мест, что соответствует требованиям бюджетного законодательства. Постановлениям Правительства Вологодской области от 01.04.2013 N 339, от 03.10.2012 №1156, - говорится в решении суда.

Как пояснил Newsvo сам Владимир Сверчков, субсидия была получена на покупку оборудования:

- Оно было закуплено, установлено и сейчас работает. Все показатели по договору о субсидии выполнены, это подтверждается документами.

Добавим, что когда корреспондент Newsvo ездил в «Устьелес», завод работал.

Некоторые СМИ сообщают, что членство Владимира Сверчкова в партии «Единая Россиия» приостановлено. На наш вопрос, правда ли это, в вологодском региональном отделении партии отвечать отказались, попросив прислать письменный запрос.