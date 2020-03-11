Новым представителем Вологодской области в Общественной палате России избрана Екатерина Фрыгина

11.03.2020 [Общество]
Новым представителем Вологодской области в Общественной палате России избрана Екатерина Фрыгина

Члены Общественной палаты Вологодской области избрали нового представителя региона в Общественной палате России. Им стала Екатерина Фрыгина. Решение было принято 10 марта на пленарном заседании, сообщают общественники в своей группе в соцсети.

Екатерина Фрыгина - член Общественной палаты Вологодской области, работает в благотворительном фонде «Дорога к дому» с 2011 года. С июня 2018 года является директором фонда.

С 2017 года Вологодскую область в Общественной палате России представляла Галина Осокина. 

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре 2019 года Общественную палату Вологодской области возглавил ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Фото Общественной палаты Вологодской области

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