Ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области

Новым председателем Общественной палаты Вологодской области (ОП ВО) стал ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Об этом объявили 26 ноября на ежегодном гражданском форуме палаты, который в этот раз состоялся в поселке Майский. До этого пост председателя с 2016 года занимала Ольга Данилова.

Как ранее сообщал Newsvo, Вячеслав Приятелев был назначен исполняющим обязанности ректора ВоГУ в декабре 2017 года, а позднее стал ректором. До этого он занимал пост начальника департамента госслужбы правительства Вологодской области.

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, в регионе работает 1671 некоммерческая организация. Считается, что с помощью ОП они могут взаимодействовать с властями.

Весной этого года из бюджета Вологодской области потратили более 1,1 млн рублей на то, чтобы отпраздновать 10-летний юбилей Общественной палаты. Руководство палаты заявило, что это юбилей «всего гражданского общества Вологодской области», однако праздновало его в узком кругу - в торжественных мероприятиях участвовали только приглашенные лица, в том числе члены общественных палат из других регионов России.

Отметим, что на сайте ОП ВО председателем все еще числится Ольга Данилова, а на всех страницах сайта размещен баннер, посвященный выборам президента РФ в 2018 году.