Ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области

27.11.2019 [Общество]

Новым председателем Общественной палаты Вологодской области (ОП ВО) стал ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Об этом объявили 26 ноября на ежегодном гражданском форуме палаты, который в этот раз состоялся в поселке Майский. До этого пост председателя с 2016 года занимала Ольга Данилова. 

Как ранее сообщал Newsvo, Вячеслав Приятелев был назначен исполняющим обязанности ректора ВоГУ в декабре 2017 года, а позднее стал ректором. До этого он занимал пост начальника департамента госслужбы правительства Вологодской области.

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, в регионе работает 1671 некоммерческая организация. Считается, что с помощью ОП они могут взаимодействовать с властями.

Весной этого года из бюджета Вологодской области потратили более 1,1 млн рублей на то, чтобы отпраздновать 10-летний юбилей Общественной палаты. Руководство палаты заявило, что это юбилей «всего гражданского общества Вологодской области», однако праздновало его в узком кругу - в торжественных мероприятиях участвовали только приглашенные лица, в том числе члены общественных палат из других регионов России.

Отметим, что на сайте ОП ВО председателем все еще числится Ольга Данилова, а на всех страницах сайта размещен баннер, посвященный выборам президента РФ в 2018 году.

Тэги: общественная палата

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