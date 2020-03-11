В Вологде на встрече в областной библиотеке расскажут о военно-санитарном поезде №312

Лекцию об истории военно-санитарного поезда № 312 прочитает 17 марта в областной библиотеке пресс-секретарь Вологодского региона СЖД Лилия Сенченко.

Поезд ВСП-312 курсировал в годы Великой Отечественной войны и перевозил раненых бойцов. Помимо этого, он был образцовым лечебным учреждением. Писательница Вера Панова написала об этом поезде книгу «Спутники», по которой позже были сняты два художественных фильма «Поезд милосердия» и «На всю оставшуюся жизнь».

— Личный состав ВСП-312, не дожидаясь возвращения в депо, сам занимался покраской обгоревших вагонов и менял выбитые стёкла. Во время порожних рейсов часть поезда превращалась в передвижную мастерскую со столярными, токарными, сапожными и ткацкими вагонами. Чего только там не производили — от обуви и до полок и шкафчиков. Из металлических банок из-под тушёнки мастерили кружки, тёрки, лейки и прочее. Была собрана сотрудниками поезда также и большая библиотека, — сообщает пресс-служба областной библиотеки.

К концу войны поезд прошёл 200 тысяч километров. За это время было перевезено свыше 25 тысяч бойцов. В конце 1945 года поезд был расформирован. Лилия Сенченко, самостоятельно изучавшая факты жизни легендарного поезда, поделится с вологжанами его историей.

Встреча состоится по адресу: ул. Марии Ульяновой, дом 7, зал № 6. Начало в 18 часов. Вход свободный.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2017 году в Вологде открыли стелу в память о подвиге медиков военно-санитарного поезда №312. Монумент установили возле медицинского колледжа на улице Герцена.