19-летний вологжанин ночью украл из магазина четыре бутылки виски

11.03.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже четырех бутылок алкоголя из закрытого на ночь магазина на улице Гоголя.

Сообщение о краже поступило правоохранителям около часа ночи. Прибывшие на место патрульные установили, что злоумышленник проник в магазин, разбив стекло входных дверей и взломав рольставни. Из торговой точки было похищено четыре бутылки виски стоимостью свыше 5 тысяч рублей.

Изучив записи видеонаблюдения, полицейские составили ориентировку и около 7 часов утра задержали подозреваемого в одном из домов на улице Полярной. Им оказался 19-летний вологжанин, который ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление. К моменту задержания подозреваемый и его знакомые успели употребить весь похищенный алкоголь, рассказали NewsVO в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде полицейская овчарка помогла раскрыть кражу алкоголя из магазина. Несколько бутылок спиртного были похищены из торговой точки на улице Ильюшина, ущерб составил около 6 тысяч рублей. 

Тэги: кража, алкоголь
Фото пресс-службы областного УМВД

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