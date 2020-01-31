В Вологде полицейская собака помогла задержать похитителей алкоголя

В Вологде полицейская овчарка помогла раскрыть кражу алкоголя из магазина. Несколько бутылок спиртного были похищены из торговой точки на улице Ильюшина, ущерб составил около 6 тысяч рублей.

— При осмотре места происшествия и изучения следов полицейский-кинолог Вячеслав Голенев определил, в какую сторону ушли преступники. Полицейский направил по следу служебную собаку. Дагира уловила запах и примерно в полукилометре от места событий вывела инспектора на строительный вагончик, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В вагончике сидели 25-летний и 21-летний молодые люди. У них изъяли алкоголь того же наименования, что и был похищен в магазине. Задержанные сознались в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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