В Вологде полицейская собака помогла задержать похитителей алкоголя

31.01.2020 [Происшествия]
В Вологде полицейская собака помогла задержать похитителей алкоголя

В Вологде полицейская овчарка помогла раскрыть кражу алкоголя из магазина. Несколько бутылок спиртного были похищены из торговой точки на улице Ильюшина, ущерб составил около 6 тысяч рублей. 

— При осмотре места происшествия и изучения следов полицейский-кинолог Вячеслав Голенев определил, в какую сторону ушли преступники. Полицейский направил по следу служебную собаку. Дагира уловила запах и примерно в полукилометре от места событий вывела инспектора на строительный вагончик, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В вагончике сидели 25-летний и 21-летний молодые люди. У них изъяли алкоголь того же наименования, что и был похищен в магазине. Задержанные сознались в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце полицейская овчарка Айна помогла найти двух четырехлетних детей, которые ушли в гости к соседям, не предупредив родителей.

 

Тэги: полицейская собака, кража, алкоголь
Фото пресс-службы областного УМВД

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