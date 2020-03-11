Контрафактное сливочное масло закупили в один из детсадов Великоустюгского района

60 килограммов контрафактного сливочного масла поставили в один из детсадов Великоустюгского района. Россельхознадзор выяснил, что предприятием, которое указано в качестве производителя продукции, а именно ООО «Галактика» из Ленинградской области, товар не производился.

Контрафакт выявили в ходе мониторинга системы «Меркурий»: выяснилось, что масло было зарегистрировано на площадке ООО «СвитМилк» (Архангельская область) операцией «добавление через инвентаризацию». При этом информации о входящих сопроводительных документах на масло сливочное «Крестьянское» нет. Затем продукция была направлена в ООО «Оптовик», откуда поступила в социальное учреждение Вологодской области — детский сад № 3 «Солнышко» в Великоустюгском районе.

— В качестве мер оперативного реагирования, установлено, что данная продукция в социальном учреждении на хранении отсутствовала, поскольку реализована полностью, — сообщает прес-служба управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодское ООО «Торгсервис-35» закупило на реализацию фарш из сырья без сопроводительных документов. В ведомстве посчитали, что это свидетельствует о том, что для фарша использовалось мясо неизвестного происхождения. Россельхознадзор проведет проверки по месту работы указанных фирм в Ярославской области и Москве.