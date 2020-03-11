В Вологде на пешеходном переходе сбили 10-летнюю девочку

В Вологде на пешеходном переходе у дома № 4 по улице Северной сбили 10-летнюю девочку. ДТП произошло около 17 часов 10 марта.

По данным городского отдела ГИБДД, 31-летний водитель «Дэу Нексии» двигался по улице Северной со стороны улицы Прокатова в сторону улицы Судоремонтной и допустил наезд на девочку, которая шла по нерегулируемой «зебре». В результате ДТП пешеход ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Известно, что светоотражающие элементы на одежде девочки присутствовали.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 6 марта в Вологде на пешеходных переходах сбили двух человек. Оба пострадавших были доставлены в больницу.