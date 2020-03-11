В Вологде на пешеходном переходе сбили 10-летнюю девочку

11.03.2020 [Происшествия]

В Вологде на пешеходном переходе у дома № 4 по улице Северной сбили 10-летнюю девочку. ДТП произошло около 17 часов 10 марта.

По данным городского отдела ГИБДД, 31-летний водитель «Дэу Нексии» двигался по улице Северной со стороны улицы Прокатова в сторону улицы Судоремонтной и допустил наезд на девочку, которая шла по нерегулируемой «зебре». В результате ДТП пешеход ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Известно, что светоотражающие элементы на одежде девочки присутствовали.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 6 марта в Вологде на пешеходных переходах сбили двух человек. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Тэги: сбили на зебре

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
В Вологде подростки напали на пьяного мужчину
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
На обходе Вологды опрокинулась фура
ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

6011
1
06.03.2020 [Общество]

Две дороги в Устюженском районе планируют передать в федеральную собственность в 2020 году

1804
0
10.03.2020 [Происшествия]

Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки

912
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три пункта обсервации для людей с подозрением на коронавирус оборудовали в Вологодской области
В Вологде на пешеходном переходе сбили 10-летнюю девочку
В Череповце похоронили умершего во время турпоездки на Кубу журналиста Сергея Мешкова
Суд обязал чиновников провести учет лесов на территории Кич-Городецкого лесничества
Новым главным архитектором Вологды стала Ольга Макарова
Госдума поддержала конституционную поправку, которая позволит Путину вновь переизбираться на пост президента
В Вологде на тротуар возле школы упало дерево
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3275
0
10.03.2020 [БлогоVO]

Очень похоже, что со всей этой историей с Терешковой и Путиным всё было сделано ради троллинга

615
0
10.03.2020 [Обзор Прессы]

«Экономическая война, которая может обернуться катастрофическим поражением»

825
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика