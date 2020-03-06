Двух пешеходов сбили на «зебрах» в Вологде утром 6 марта

Утром 6 марта в Вологде на пешеходных переходах сбили двух человек. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Как пояснили NewsVo в отделе ГИБДД по городу Вологде, около 8 часов возле дома №97 на проспекте Победы водитель "Фольксвагена" допустил наезд на 50-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу. С травмами пострадавший госпитализирован.



Видео с городских камер в Вологде https://baza.net/camera

Второе ДТП произошло около 8.30 вблизи дома №124 по улице Герцена, рядом с тоннелем. Там на нерегулируемой "зебре" водитель "Рено Дастер" сбил 40-летнюю женщину. Пешеход получила травмы и тоже была доставлена в больницу.

В ГИБДД отмечают, что с начала года в областной столице зафиксированы уже 24 случая наездов на пешеходов, три человека скончались.