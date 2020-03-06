Двух пешеходов сбили на «зебрах» в Вологде утром 6 марта

06.03.2020 [Происшествия]

Утром 6 марта в Вологде на пешеходных переходах сбили двух человек. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Как пояснили NewsVo в отделе ГИБДД по городу Вологде, около 8 часов возле дома №97 на проспекте Победы водитель "Фольксвагена" допустил наезд на 50-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу. С травмами пострадавший госпитализирован.

 


Видео с городских камер в Вологде https://baza.net/camera

Второе ДТП произошло около 8.30 вблизи дома №124 по улице Герцена, рядом с тоннелем. Там на нерегулируемой "зебре" водитель "Рено Дастер" сбил 40-летнюю женщину. Пешеход получила травмы и тоже была доставлена в больницу. 

В ГИБДД отмечают, что с начала года в областной столице зафиксированы уже 24 случая наездов на пешеходов, три человека скончались. 

Тэги: сбили на зебре

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом
В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
В Череповце полицейские блокировали колонну автомобилей, ехавших с нарушением ПДД
В Вологде умер писатель Владимир Аринин
На фейерверк при сожжении Масленицы в Вологде потратили из бюджета 175 тысяч рублей
«За вонючую воду мы платим и переплачиваем»: жители Вологды пожаловались губернатору на качество питьевой воды
В Вологде водитель "Хенде" врезался в автобус и погиб
Избитый сотрудником наркоконтроля череповчанин добился в ЕСПЧ решения о компенсации в 25 тысяч евро
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

4878
1
02.03.2020 [Общество]

На ремонт трассы Чекшино-Тотьма дополнительно выделят 150 млн рублей

1652
2
02.03.2020 [Общество]

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом

8381
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Педагог Диана Минец из Череповца стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель года-2020»
В Череповце пять автомобилей оказались повреждены огнем из-за поджога
Выставка цветочных натюрмортов Ирины Кучиновой откроется 8 марта в Вологде
Заслуженный артист Борис Галкин возглавит жюри фестиваля «Голоса истории» в Вологде
Редкие серые сорокопуты посетились на территории Череповецкого металлургического комбината
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
33-летний череповчанин обвиняется в покушении на убийство брата
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

1844
0
06.03.2020 [БлогоVO]

Из Никольского района до Череповца доедут?

4
0
05.03.2020 [Обзор Прессы]

Артём Манчутин: «Мой «Приют старой техники» – это кружок для повзрослевших пацанов»

418
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика