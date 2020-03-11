В Череповце похоронили умершего во время турпоездки на Кубу журналиста Сергея Мешкова

В Череповце 10 марта похоронили журналиста Сергея Мешкова. Мужчина умер во время своей турпоездки на Кубу.

Похороны состоялись на кладбище № 4, почтить память журналиста пришли родственники, коллеги и друзья, сообщает официальный сайт мэрии города.

Ранее NewsVo сообщал, что Мешков отправился в туристическую поездку в конце 2019 года, на связь в последний раз он выходил 26 декабря. К 7 января он должен был вернуться в Череповец, однако этого не произошло, и, когда знакомые мужчины сделали запрос консулу, выяснилось, что Сергей умер. 4 января он ему стало плохо в гостинице, он упал. Приехавшие на место медики не смогли помочь мужчине.

С 1996 года Сергей Мешков работал в печатных и электронных СМИ Череповца, в последнее время сотрудничал с рядом городских, областных и московских изданий.