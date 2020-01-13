На Кубе во время турпоездки скончался череповецкий журналист Сергей Мешков

Череповецкий журналист Сергей Мешков умер во время поездки на Кубу. Это произошло еще 4 января, но о гибели 44-летнего мужчины стало известно только 12 января.

Известно, что Мешков отправился в туристическую поездку в конце 2019 года, на связь в последний раз он выходил 26 декабря.

«С 26 декабря у Сергея был отключен мобильный телефон. Мы ему звонили, но безрезультатно. Мы знали, что на Рождество он должен быть в Череповце. Так как Сергей не вернулся, я написала заявление в полицию. Стало известно, что он не въезжал в Россию, не пересекал границу. Я сделала официальный запрос консулу, был получен ответ, что Сергей скончался еще 4 января», — рассказала официальному сайту Череповца коллега Сергея Галина Иванова.

В ответе консула говорится, что Мешкову стало плохо в гостинице, он упал. Ему вызвали скорую, однако журналист скончался до приезда медиков.

«Со стороны могло казаться, что он колючий как ежик, закрытый и одинокий человек, но те, кто его знали близко, понимали, что он добрый, умный, отзывчивый, очень талантливый журналист, всегда готов прийти на помощь», — говорит Галина Иванова.

Тело журналиста все еще на Кубе. В Череповец его доставят ориентировочно через неделю, тогда же будет известно о дате и месте похорон.

С 1996 года Сергей Мешков работал в печатных и электронных СМИ Череповца, в последнее время сотрудничал с рядом городских, областных и московских изданий.