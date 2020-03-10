Центр качества питания школьников создадут в Вологодской области

60 тысяч учеников начальных классов в Вологодской области обещают обеспечить бесплатными горячими обедами в 2020 году. Для этого требуется выделить дополнительное региональное софинансирование объемом 43 млн. рублей. Соответствующие поправки в бюджет региона уже внесены в Законодательное собрание губернатором Олегом Кувшинниковым.

«Необходимо улучшать и качество школьного питания. Для этого предлагаю создать региональный Центр качества питания школьников, который будет заниматься логистикой, формированием единого меню, а также контролировать безопасность пищевых продуктов», - цитирует главу региона пресс-служба.

Кроме того, вносимыми поправками также предлагается выделить 322 млн. рублей на реализацию инициативы президента по ежемесячным денежным выплатам для малообеспеченных семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет.

Ранее NewsVo сообщал, что обеспечить школьников горячим питанием планируют уже с 1 сентября 2020 года.