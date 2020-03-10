В мэрии Череповца разработают план по созданию парка «Пуловский лес»

В мэрии Череповца создают «дорожную карту», в которой закрепят мероприятия по сохранению и преобразованию в парк части Пуловского леса. Мероприятия будут разбиты по этапам на несколько лет, рассказал официальному сайту мэрии начальник управления перспективного строительства Сергей Зайцев.

Уже обследована территория в 23 гектара, которая согласована с защитниками Пуловского леса как не подлежащая застройке. Как выяснилось, требуются большие работы по расчистке леса.

«Выявлено 799 дефектных деревьев, — объясняет Сергей Зайцев. — Из них 247 — это сухостой, 154 — аварийные, то есть они наклонились и держатся за другие деревья, еще 398 — это уже упавшие. Вместе с нами присутствовала доцент кафедры биологии ЧГУ. Мы договорились, что когда найдем подрядчика на очистку, то вместе с подрядчиком и защитниками леса пройдем еще раз всю территорию и каждое убираемое дерево пометим краской. Инициативная группа говорит, что они готовы помогать контролировать, чтобы подрядчик не срубил ничего лишнего».

Ранее NewsVo сообщал, что из 46 гектаров леса, расположенного в границах города за улицей Олимпийской осталось 23 гектара. Их удалось сохранить благодаря активности жителей. Остальное отдали под строительство жилья для многодетных семей.