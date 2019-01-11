Мэрия Череповца объявила публичные слушания по застройке Пуловского леса

17 января в Череповце пройдут публичные слушания по застройке Пуловского леса, которая вызвала волну возмущений местных жителей. Чиновники решили не застраивать часть леса домами для многодетных семей. Но только там, где не сформированы земельные участки. Для этого был опубликован проект внесения изменений в генплан города. Однако жители говорят, что этот непонятный документ выглядит как отписка, а большую часть леса все равно уничтожат.

11 декабря 2018 года года мэр Череповца Елена Авдеева подписала постановление "О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца". В документе сказано, что "в связи с многочисленными обращениями жителей по теме вырубки северо-восточнее 26 микрорайона за улицей Олимпийской в июле 2018 года мэром города было принято решение об исключении индивидуального жилищного строительства на части территории, где не сформированы земельные участки."

- В целях реализации решения вносятся изменения в Генеральный план города. Мы предлагаем основным градостроительным документом установить на территории, где еще не сформированы земельные участки для многодетных семей, зону садов, парков, скверов, бульваров, - пояснили тогда в мэрии.

Однако жители указывают на то, что этот вариант мало чем поможет в сохранении леса, поскольку он уже почти весь размежеван.

Напомним, что череповчане сохранить хвойный лес в черте города пытаются уже около года. Мэрия решила вырубить вековые ели, чтобы предоставить участки многодетным семьям под строительство. Череповчане выходили на митинг, некоторых активистов оштрафовали за сбор подписей в защиту леса.

На сегодня на сайте мэрии Череповца опубликован проект внесения изменений в генеральный план. Однако защитники леса говорят, что из них мало понятно, что именно хочет изменить мэрия.

- По приведенным документам понять что-либо невозможно, даже участок этот не выделен так, чтобы не специалист мог разобраться. Нет "было-стало". Как надо не уважать своих граждан, чтобы делать такие отписки. Это либо некомпетентность, тогда надо гнать в шею, либо ... слов нет, одни буквы, непечатные, - отозвался о проекте один из участников группы "Остановим вырубку Пуловского леса" Юрий Колесников.

Другая участница, Евгения Лоханова, рассмотрев внимательно проект, написала: