Суд обязал администрацию Вологды выплатить бизнесмену Игорю Смирнову 11,5 млн рублей

10.03.2020 [Общество]

Предприниматель Игорь Смирнов через суд взыскал с администрации города Вологды 11,5 млн рублей понесенных им убытков из-за признания недействительным договора о развитии застроенной территории в центре города.

Как ранее сообщал NewsVo, в сентябре 2016 года администрация Вологды заключила с бизнесменом договор о развитии территории Старого рынка вблизи домов на Орлова, №№ 1Б и 3А. Участок площадью 33 сотки достался ему за 6,393 млн рублей.

— Во исполнения принятых на себя обязательств Смирнов также уплатил 3 175 950 рублей за изымаемую квартиру и долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, 50 000 рублей — за разработку проекта межевания, 30 000 рублей — проекта организации археологических работ, 1 850 000 рублей — проектной документации по утверждению проекта регенерации квартала, — говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Однако в июне 2018 года решением Вологодского городского суда от 29 июня 2018 года постановление администрации о развитии указанной территории признано недействующим — при его вынесении были допущены нарушения (отсутствовала антикоррупционная экспертиза проекта, проект не размещался на официальном сайте и др.). В феврале 2019 года судом также были признаны недействительными решение аукционной комиссии об итогах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории и заключенный по итогам конкурсных процедур договор с предпринимателем.

— Смирнов И.О. обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с муниципального образования «Город Вологда» неосновательного обогащения и убытков, возникших при исполнении договора, который признан недействительным, — говорится в сообщении пресс-службы.

Арбитражный суд Вологодской области решением от 25 ноября 2019 года удовлетворил иск бизнесмена и взыскал с муниципальной казны 11 498 950 рублей, из них 6 393 000 рублей - неосновательно удерживаемых денежных средств и 5 105 950 рублей - в счет возмещения убытков. Было принято во внимание, что в период действия договора истец "не мог реализовать изготовленную документацию и не получал никакого дохода в рамках признанного в последующем недействительным договора". 

Администрация города попыталась обжаловать это решение, однако 5 марта 2020 года Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения. 

Предприниматель Игорь Смирнов известен в Вологде своими незаконными работами на здании городской богадельни и первой городской амбулатории XVIII века на улице Чернышевского, 58 а также незаконным сносом исторического здания на Чернышевского, 35.

Тэги: суды, предприниматели, реконструкция

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