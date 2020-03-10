Уровни воды на большинстве рек Вологодской области выше среднемноголетних значений, такая информация была озвучена 10 марта на оперативном совещании в правительстве региона.

— На реках центральных и восточных районов области наблюдается ледостав. Местами встречаются полыньи. На реках западных районов отмечаются обширные участки открытой воды. Уровни воды на большинстве рек области выше среднемноголетних значений. Установившаяся теплая погода привела к повышению уровней воды на 3-40 сантиметров в сутки, особенно сложная обстановка в выходные сложилась на реке Молога, в районе Устюжны. Там уровни воды повысились на 20-40 сантиметров в сутки. За прошедшие сутки ситуация стабилизировалась, повышения уровней воды составляют 2-5 сантиметров, ожидается спад, — отметил заместитель председателя Комитета гражданской защиты правительства Вологодской области Дмитрий Чернышев.

Средняя толщина льда на реках и озерах составляет 15-30 сантиметров, что меньше нормы, высота снега на льду — 5-10 сантиметров.

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе стартовали ледорезные работы на реке Северная Двина в Великом Устюге и Котласе. Сотрудники аварийно-спасательной службы Вологодской области планируют провести работы на 140 километрах Северной Двины и 50 километрах Сухоны.