На 22 улицах Вологды в 2020 году обещают установить новые фонари

10.03.2020 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов опубликовал на своей странице в соцсети список улиц, на которых в 2020 году обещают установить новые фонари. 

— На 22 участках городских улиц будет построены новые сети, на 14-ти — предстоит замена светильников. Замена светильников происходит в первую очередь на крупных улицах, таких как Зосимовская, Октябрьская, и участках, которые ремонтируем в 2020 году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил Сергей Воропанов. 

Ранее NewsVo сообщал, что в 2020 году в Вологде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обещают отремонтировать участки десяти улиц общей протяженностью около 15 километров. На проведение работ будет выделено около 600 млн рублей из федерального, регионального и городского бюджетов.

 

Тэги: фонари, освещение, администрация Вологды

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