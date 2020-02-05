В 2020 году в Вологде обещают отремонтировать участки десяти улиц

В 2020 году в Вологде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обещают отремонтировать участки десяти улиц общей протяженностью около 15 километров. На проведение работ будет выделено около 600 млн рублей из федерального, регионального и городского бюджетов.

Так, улицы Разина и Ветошкина будут отремонтированы полностью. На улице Железнодорожной работы будут проведены на участке от ж/д переезда до выезда из города, улицу Горького будут ремонтировать на участке от ул. Энгельса до ул. Машиностроительной. В план ремонта также включены улица Можайского (на участке от ул. Конева до Пошехонского шоссе), улица Преображенского (на участке от Ленинградского тупика до ул. Щетинина), улица Мохова (на участке от ул. Октябрьской до ул. Ударников), улица Благовещенская (на участке от ул. Ленинградской до ул. Мохова), улица Ананьинская (на участке от обхода города Вологды до ж/д переезда на ул. Клубова), улица Гоголя (на участке от ул. Комсомольской до ТЦ «Макси»).

«В этом году планируем отремонтировать 15,1 км дорог. Ремонт рассматриваем в комплексе. Это не только обновление дорожного полотна, установка бордюрного камня и устройство тротуаров. Чтобы улица стала комфортной и безопасной и для водителей, и для пешеходов, необходимо нанести разметку, установить искусственные неровности и освещение по губернаторской программе «Светлые улицы Вологодчины». До начала дорожных работ, как и в прошлом году, необходимо произвести на указанных участках замену ветхих инженерных коммуникаций. Была поставлена задача - начать этот процесс уже в зимний период, и Водоканал приступил к этим работам», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В рамках подготовки к реализации нацпроекта в Вологде планируется отремонтировать около 9 км инженерных коммуникаций, относящихся к введению МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Также ремонты на своих сетях по завершению отопительного периода проведет компания «Вологдагортеплосеть», графики и объемы работ сейчас находятся в стадии согласования. По данным пресс-службы городской администрации, замена коммнуникаций должна завершиться к маю. Договоры на ремонт улиц с подрядчиками планируют заключить в апреле.

«Это позволит нам не уходить с ремонтами глубоко в осень. Также необходимо четко контролировать ход работ на всех этапах, соблюдение технологии, обязательно привлечь к надзору общественников. Отремонтированные дороги действительно должны стать безопасными и качественными», - подчеркнул Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы участки ул. Карла Маркса, Северная, Пугачева, Прокатова, Предтеченская, Пролетарская, Некрасова, Гагарина, Пошехонское шоссе, Челюскинцев.

