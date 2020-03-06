Две дороги в Устюженском районе планируют передать в федеральную собственность в 2020 году

06.03.2020 [Общество]

Две дороги в Устюженском районе планируют в 2020 году передать в федеральную собственность, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. 

«Важные события для Устюженского района и для Вологодской области – передача в федеральную собственность сразу двух дорог: подъезда к городу Устюжна от федеральной автодороги «Вологда-Новая Ладога» и дороги от Устюжны в Новгородскую область «Устюжна-Валдай». Содержать и ремонтировать эти дороги теперь будут за счёт федерального бюджета», — сказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Сергей Ярушкин.

Ожидается, что масштабные ремонты начнутся на этих участках трасс в 2021 году. 

Ранее NewsVo сообщал, что в федеральную собственность в 2020 году также планируется передать областную трассу Чекшино-Тотьма, которая вызывает много нареканий у водителей. 

Тэги: дороги

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