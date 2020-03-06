Редкие серые сорокопуты посетились на территории Череповецкого металлургического комбината

06.03.2020 [Общество]

Учёные Дарвинского заповедника сообщили о новых находках на золошламонакопителях (ЗШН) — водных объектах промплощадки «Северстали» в Череповце. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Евгений Виноградов — гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь». По последним данным, на ЗШН был встречен серый сорокопут, внесённый в красную книгу РФ.

Серый сорокопут. Фото wildfauna.ru

В декабре 2019 года на заболоченном участке ЗШН № 2 замдиректора по научной работе заповедника Михаил Бабушкин обнаружил колонию серых цапель. Она насчитывает 35 гнёзд и не менее 10-15 пар цапель гнездятся там ежегодно.

«И еще один необычный факт — орланы-белохвосты всю зиму держались на ЗШН № 2 у незамерзающих участков открытой воды. В январе орнитологи неоднократно наблюдали охоту этих хищников на рыбу. По словам ученых, наблюдения позволят выявить особенности миграции и разлета крупнейших пернатых с охраняемой территории, а также ответить на вопрос „Как орлы осваивают пригородную и промышленную зону г. Череповца?“ Эта работа позволит ученым сформировать новые и скорректировать уже существующие меры охраны редких птиц в регионе», — написал Евгений Виноградов

Весной на ЗШН комбината будут установлены фотоловушки, которые помогут учёным в исследованиях.

Ранее NewsVo сообщал, что на территории золошламонакопителей также были обнаружены орланы, подорлики, множество редких уток и лебеди. 

Тэги: птицы, Красная книга, Череповецкий металлургический комбинат

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