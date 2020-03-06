Семья, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, восстановила родительские права в суде

Супруги Лапшины, которые в 2019 году спешно переехала из Вологодской области в Карелию, чтобы органы опеки не отобрали у них шестерых детей, через суд сумела отменить ограничение в родительских правах. Решение было принято 3 марта, интересы супругов представляли юристы карельского уполномоченного по правам детей.

«Иск был удовлетворен в полном объёме, угроза изъятия детей ликвидирована. Интересы семьи защищала Беседина Екатерина Сергеевна, помощник уполномоченного по правам ребёнка в республике Карелия, ведущий специалист Государственного юридического бюро республики, — сообщается на странице омбудсмена Геннадия Сараева в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что этим летом суд в Вологодской области ограничил Геннадия и Елену Лапшиных в родительских правах — опеку не устроили условия в доме в Белозерском районе, где проживала малоимущая семья. Претензии касались в основном требований пожарной безопасности в доме. Чтобы устранить нарушения, Лапшины при поддержке сельсовета починили в доме печь, сделали косметический ремонт, обновили проводку. Но этого оказалось недостаточно.

Чтобы их не разлучили с детьми, Геннадий и Елена сбежали от органов опеки в посёлок Кепа в Карелии. Сначала они думали просто пожить там какое-то время, чтобы решить, что делать дальше, но вскоре узнали, что опека в Белозерском районе уже подала иск в суд и тот вынес решение отобрать детей. Примечательно, что судебное заседание по лишению родительских прав проходил без участия Лапшиных. Геннадий и Елена говорят, что не получали никаких повесток.

Зато в карельском посёлке Кепа, куда переехали Лапшины, им помогают и односельчане, и аппарат местного детского омбудсмена. На местных жителей и карельских чиновников семья произвела хорошее впечатление. По словам директора школы, куда теперь ходят четверо старших детей, ребята хорошо учатся и совсем не производят впечатление детей из проблемной семьи. Благодаря усилиям правозащитника Александра Гезалова и уполномоченного по правам ребёнка в Карелии Геннадия Сараева, приставы не смогли забрать у Лапшиных детей в Карелии.

При поддержке юристов из аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Карелии Лапшины обратились в Костомукшский городской суд с иском об отмене ограничения в родительских правах, наложенного решением белозерского суда.

«В ходе судебного заседания было заслушано мнение органа опеки и попечительства, поддержавшего иск Лапшиных, опрошены старшие дети», — сообщается на странице карельского омбудсмена.

Геннадий Сараев отмечает, что Лапшиным и далее продолжат оказывать помощь и поддержку.