Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии

Семья Лапшиных спешно переехала из Вологодской области в Карелию, чтобы органы опеки не отобрали у них шестерых детей, пишет портал RT. Супруги говорят, что основной причиной претензий со стороны опеки была их бедность, однако вместо того, чтобы помочь семье встать на ноги, государство решило оставить детей без родителей. Зато в карельском посёлке Кепа, куда переехали Лапшины, им помогают и односельчане, и аппарат местного детского омбудсмена. По словам местных жителей, супруги не производят впечатление плохих родителей.

Помочь детям, лишив их родителей?

Этим летом суд в Вологодской области ограничил Геннадия и Елену Лапшиных в родительских правах — опеку не устроили условия в доме в Белозерском районе, где проживала малоимущая семья. Чтобы их не разлучили с детьми, Лапшины сбежали от органов опеки в посёлок Кепа в Карелии.

«У нас был на материнский капитал приобретён дом. Чтобы потратить материнский капитал, нужно было получить справку из Пенсионного фонда, что жильё нормальное, пригодное к жизни, что для детей оно подходит, — рассказывает Геннадий Лапшин. — И такую справку нам выдали, а через некоторое время оказалось, что оно всё-таки непригодное».

По словам Геннадия, претензии опеки касались в основном требований пожарной безопасности в доме. Чтобы устранить нарушения, Лапшины при поддержке сельсовета починили в доме печь, сделали косметический ремонт, обновили проводку. Но этого оказалось недостаточно. Весной учителя школы, где учились дети, предупредили супругов, что опека собирается ограничить их в родительских правах.

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Испугавшись, что детей отнимут, Лапшины уехали в Карелию. Семье пришлось бросить свой дом и хозяйство, детям — школу, а главе семейства — работу водителем. Сначала Лапшины думали просто пожить какое-то время в Карелии, чтобы решить, что делать дальше, но вскоре узнали, что опека в Белозерском районе уже подала иск в суд и тот вынес решение отобрать детей. После этого Лапшины поняли, что возвращаться в Вологодскую область не за чем.

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Примечательно, что судебное заседание по лишению родительских прав проходил без участия Лапшиных. Геннадий и Елена говорят, что не получали никаких повесток. В отделе опеки и попечительства Белозёрского района не смогли оперативно прокомментировать RT эту ситуацию. А уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сказала изданию "Вологда-Поиск", что Лапшины "были уведомлены надлежащим образом" и что они сами виноваты в том, какое решение принял суд:

«Я считаю, если супруги хотели что-то изменить в своей жизни, должны были прийти на заседание суда. У нас родительских прав лишают в самых крайних случаях, когда уже все меры исчерпаны. Часто суды принимают решение о предупреждении. Возможно, и здесь можно было ограничиться предупреждением. Так как они не явились на заседание, суд принял соответствующее решение. Кроме того, они могли обжаловать решение. Им были готовы помочь в составлении апелляционной жалобы, но родители выбрали другой способ. Возможно, эта история станет для них уроком, и они кардинально поменяют свою жизнь», - сказала Ольга Смирнова.

Однако если бы Лапшиным помогали в Белозерском районе, зачем бы они стали уезжать в Карелию?

Ольга Смирнова также утверждает, что семья жила на пособие детей, а Геннадий Лапшин говорит, что работал водителем.

После суда вологодские приставы завели исполнительное производство, детей должны были изъять уже в Карелии и передать сотрудникам органов опеки в Вологодской области. Отсрочить это странный способ "улучшения" жизни детей удалось благодаря вмешательству правозащитника Александра Гезалова и уполномоченного по правам ребёнка в Карелии Геннадия Сараева. C жильём в Карелии Лапшиным помогла администрация сельского поселения Кепа — супругам временно предоставили квартиру из муниципального фонда. А жители села собрали для детей одежду и некоторые предметы первой необходимости.

«Сейчас мы оказываем семье гуманитарную помощь. Дети оказались здесь без тёплой одежды, у семьи нет некоторой домашней утвари вроде холодильника и других элементарных предметов быта. Местные жители также дали им пилу, чтобы они смогли заготовить дрова на зиму, они собирают валежник, ходят в лес по грибы-ягоды, пока ещё есть такая возможность», — рассказал RT детский Геннадий Сараев.

© Фото из личного архива

"Это не та семья, где родителям не нужны их дети"

В Белозерском районе Лапшиным пришлось бросить не только дом, но и огород. Но жить в Карелии им помогает фермерское хозяйство, которое они привезли с собой: коза, куры и кролики. По словам Геннадия Лапшина, сажать огород на новом месте пришлось с нуля.

Сам он сейчас ищет постоянную работу. Его супруга Елена пока находится в отпуске по уходу за младшим ребёнком. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия, в отличие от чиновников в Вологодской области, занялся тем, чем и должен - стал искать способы, как помочь Лапшиным сохранить семью и обустроиться в поселке.

«Я посещу семью, чтобы посмотреть, что родители вообще умеют, что из себя представляют, какой у них уровень профессиональной подготовки, — говорит Сараев. — Возможно, им нужно оказать помощь в освоении новых профессий. Поскольку мама сейчас ухаживает за младшим ребёнком, ориентироваться будем на главу семьи, а у него, очевидно, есть пристрастие к фермерству».

На местных жителей и карельских чиновников семья произвела хорошее впечатление, пишет RT. По словам директора школы, куда теперь ходят четверо старших детей Лапшиных, ребята хорошо учатся и совсем не производят впечатление детей из проблемной семьи.

«Семья нормальная, хотя и бедная, но у нас в посёлке вообще люди достаточно скромно живут. Но это не та семья, где родителям не нужны их дети. Дети там любимые, дети там желанные, это видно. В школе они нормально общаются со сверстниками, открытые, коммуникабельные», — рассказала директор.

Геннадий Лапшин в разговоре с RT отметил, что его дети в Белозерском районе учились на пятёрки и четвёрки, при этом почти не болели и не пропускали занятий. Однако опека приводила якобы имевшую место болезненность детей в качестве одного из аргументов на суде по ограничению их с женой в родительских правах.

«В опеке сказали, что дети у нас «болезненные». А в вологодской школе все учителя при этом всегда говорили, что наши дети, наоборот, самые неболезненные — у них пропусков занятий не было практически! Это ведь очень легко проверить, просто посмотреть документы о посещаемости детей в школе. Тем более что сейчас есть система «электронный дневник», — добавил Лапшин.

При поддержке юристов из аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Карелии Лапшины хотят обжаловать решение Белозерского районного суда. Благодаря вмешательству детского омбудсмена в Карелии, забрать детей из семьи прямо сейчас приставы уже не могут.