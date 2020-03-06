Затонувший у Соборной горки в Череповце дебаркадер поднимут

В Череповце решили поднять затонувший в декабре 2019 года у Соборной горки дебаркадер. Об этом на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

— В течение месяца специалисты из Санкт-Петербурга поднимут его со дна и отбуксируют на мелководье. После этого пройдет комплексное обследование подводной и надводной частей. Предварительное заключение комиссии оптимизма не вызывает: состояние объекта критическое, разрушение конструкций тотальное. Это последствия долгих лет безответственной эксплуатации предыдущим собственником, — пишет Германов.

Второй купленный мэрией города дебаркадер также пройдет обследование, но позднее.

Ранее NewsVo сообщал, что ООО «Череповецкий пассажирский порт», принадлежащее бизнесмену Александру Желтову, пыталось оспорить сделку по продаже ранее принадлежащего ему дебаркадера. Из-за долгов предприятия объект был продан муниципальному предприятию Череповца «Водоканал» с торгов за 2,4 млн рублей. Бизнесмен считал, что цена была необоснованно занижена, и обратился в суд. Однако тот признал сделку законной.

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Подводные съемки дебаркадера