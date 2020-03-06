Затонувший у Соборной горки в Череповце дебаркадер поднимут

06.03.2020 [Общество]

В Череповце решили поднять затонувший в декабре 2019 года у Соборной горки дебаркадер. Об этом на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

— В течение месяца специалисты из Санкт-Петербурга поднимут его со дна и отбуксируют на мелководье. После этого пройдет комплексное обследование подводной и надводной частей. Предварительное заключение комиссии оптимизма не вызывает: состояние объекта критическое, разрушение конструкций тотальное. Это последствия долгих лет безответственной эксплуатации предыдущим собственником, — пишет Германов.

Второй купленный мэрией города дебаркадер также пройдет обследование, но позднее. 

Ранее NewsVo сообщал, что ООО «Череповецкий пассажирский порт», принадлежащее бизнесмену Александру Желтову, пыталось оспорить сделку по продаже ранее принадлежащего ему дебаркадера. Из-за долгов предприятия объект был продан муниципальному предприятию Череповца «Водоканал» с торгов за 2,4 млн рублей. Бизнесмен считал, что цена была необоснованно занижена, и обратился в суд. Однако тот признал сделку законной.

В тему:

Подводные съемки дебаркадера

Тэги: речной вокзал, мэрия Череповца

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом
В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
В Череповце полицейские блокировали колонну автомобилей, ехавших с нарушением ПДД
В Вологде умер писатель Владимир Аринин
На фейерверк при сожжении Масленицы в Вологде потратили из бюджета 175 тысяч рублей
«За вонючую воду мы платим и переплачиваем»: жители Вологды пожаловались губернатору на качество питьевой воды
В Вологде водитель "Хенде" врезался в автобус и погиб
Избитый сотрудником наркоконтроля череповчанин добился в ЕСПЧ решения о компенсации в 25 тысяч евро
06.03.2020 [Общество]

В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW

477
2
05.03.2020 [Общество]

По факту хищения денег, выделенных на разработку схемы обращения с ТКО в Вологодской области, возбудили уголовное дело

1367
1
05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

1844
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Педагог Диана Минец из Череповца стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель года-2020»
В Череповце пять автомобилей оказались повреждены огнем из-за поджога
Выставка цветочных натюрмортов Ирины Кучиновой откроется 8 марта в Вологде
Заслуженный артист Борис Галкин возглавит жюри фестиваля «Голоса истории» в Вологде
Редкие серые сорокопуты посетились на территории Череповецкого металлургического комбината
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
33-летний череповчанин обвиняется в покушении на убийство брата
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

1844
0
06.03.2020 [БлогоVO]

Из Никольского района до Череповца доедут?

3
0
05.03.2020 [Обзор Прессы]

Артём Манчутин: «Мой «Приют старой техники» – это кружок для повзрослевших пацанов»

418
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика