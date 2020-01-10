В Череповце порт пытался оспорить сделку о продаже дебаркадера за 2,4 млн рублей

10.01.2020 [Общество]

ООО «Череповецкий пассажирский порт», принадлежащее бизнесмену Александру Желтову, пыталось оспорить сделку по продаже ранее принадлежащего ему дебаркадера. Из-за долгов предприятия объект был продан муниципальному предприятию Череповца «Водоканал» с торгов за 2,4 млн рублей.

Аукцион по продаже дебаркадера Д66 состоялся 19 апреля 2019 года. Участников было двое: МУП «Водоканал» и ООО «Кафе «Арена». По результатам аукциона победителем признан «Водоканал», о чем был составлен соответствующий протокол. 30 апреля был заключен договор купли-продажи объекта.

— Полагая, что начальная продажная цена необоснованно занижена, истец обратился с рассматриваемым иском в суд. Отказывая в удовлетворении требований суд сослался на отсутствие нарушений порядка проведения торгов и несоблюдение истцом установленного законом порядка оспаривания отчёта об оценке рыночной стоимости дебаркадера, — сообщает пресс-служба Арбитражного суда Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что пришвартованный у Соборной горки в Череповце другой дебаркадер, также купленный «Водоканалом», затонул утром 16 декабря. Сообщалось, что причина — заполненный водой трюм. Тогда городские власти говорили о том, что конструкция сильно обветшала, так как предыдущий владелец ею не занимался.

Тэги: суды, сделки, долги

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