В Череповце у Соборной горки затонул дебаркадер

Один из трех пришвартованных у Соборной горки в Череповце затонул утром 16 декабря. Это причал, который стоял дальше остальных от причальной стенки.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Глубина там около пяти метров, так что дебаркадер лег на дно. Причина — заполненный водой трюм. Дебаркадер сделан в 1950-х, а предыдущие владельцы содержанием практически не занимались, поэтому конструкция сильно обветшала. Сейчас специалисты решают, как поднять дебаркадер», — цитирует официальный сайт мэрии Череповца слова помощника мэра Сергея Климушкина.

Дебаркадер принадлежит муниципальному предприятию «Водоканал», ранее, как отмечают череповецкие СМИ, он был в собственности у предпринимателя Александра Желтова, но тот лишился имущества из-за долгов.