Пьяный житель Великого Устюга угрожал полицейскому ледобуром

В отношении 48-летнего жителя Великого Устюга следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Он угрожал полицейскому, который приехал по вызову о семейном скандале.

Инцидент произошел вечером 16 февраля 2020 года возле дома на улице Шумилова в районном центре. Полицейские патрульно-постовой службы прибыли туда по вызову женщины, которая сообщила о семейном скандале с нетрезвым мужем. Супруг звонившей вышел навстречу полицейскому и стал угрожать применением насилия, держа в руках ледобур. Мужчину доставили в отдел полиции.

Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, угрожавшего пистолетом охраннику ночного клуба на улице Краснодонцев. Мужчину подозревают в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.