Благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей» пройдет в Вологде 21 марта

21 марта с 12 до 17 часов на третьем этаже ТРЦ «Мармелад» в Вологде будет проходить благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей». Изначально ее планировали провести 15 февраля, но позже дата изменилась.

Это ежегодный проект фотохудожника Михаила Трапезникова, который помогает собрать деньги для подопечных благотворительного фонда «Хорошие люди». За благотворительный взнос — от 500 рублей для частных лиц и от 2000 рублей для представителей организаций — участники благотворительной фотосессии получат десять снимков. Фотографии участников проекта можно будет найти в группе акции в соцсети.

В этом году все собранные во время акции средства пойдут на лечение подопечного фонда Дани Багрецова. Дане 9 лет, у него врожденная патология спинного мозга — spina bifida. Ребенку необходимо лечение суставов. Стоимость лечения 1 500 000 рублей. Если не начать лечение суставов, то со временем они разрушатся и начнутся боли. Даня потеряет возможность ходить.

Ранее NewsVo сообщал, что в поддержку акции фонд «Хорошие люди» также запустил в соцсетях флешмоб объятий. Чтобы принять в нем участие, нужно сфотографироваться с теми, кто вам дорог, и выложить фотографию на своей стене с хештегами #обнимисейчас и #реальнаялюбовь.