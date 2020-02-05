Вологодский благотворительный фонд «Хорошие люди» запустил в соцсетях флешмоб объятий

05.02.2020 [Общество]

Благотворительный фонд «Хорошие люди» из Вологды запустил в соцсетях флешмоб объятий. Чтобы принять в нем участие, нужно сфотографироваться с теми, кто вам дорог, и выложить фотографию на своей стене с хештегами #обнимисейчас и #реальнаялюбовь.

— Участие в акции станет хорошим поводом подойти и обнять любимых и дорогих вам людей здесь и сейчас, а также поможет рассказать вологжанам о благотворительной фотосессии «Реальная любовь», — сообщается в группе фонда. 

Среди участников флешмоба 14 февраля будут случайным образом разыгран призы — два торта ручной работы. 

«Реальная любовь хороших людей» — это ежегодный проект фотохудожника Михаила Трапезникова, который помогает собрать деньги для подопечных благотворительного фонда «Хорошие люди». За благотворительный взнос — от 500 рублей для частных лиц и от 2000 рублей для представителей организаций — участники благотворительной фотосессии получат десять снимков. Фотографии участников проекта можно будет найти в группе акции в соцсети.

В этом году фотосессия пройдет 15 февраля с 12 до 17 часов на третьем этаже ТРЦ «Мармелад». Все собранные во время акции средства пойдут на лечение подопечного фонда Дани Багрецова.

Дане 9 лет, у него врожденная патология спинного мозга — spina bifida. Ребенку необходимо лечение суставов. Стоимость лечения 1 500 000 рублей. Если не начать лечение суставов, то со временем они разрушатся и начнутся боли. Даня потеряет возможность ходить.

 
Тэги: благотворительность, хорошие люди, флешмоб

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