Дочь вологодского исполнителя шансона Михаила Блата через суд пытается получить права на его песни

05.03.2020 [Общество]

В Никольский районный суд поступил иск дочери вологодского автора и исполнителя шансона Михаила Блата (Колчина) об установлении факта их родственных отношений, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

— В судебном заседании заявительница пояснила, что установление факта родственных отношений (дочь-отец) с Михаилом Колчиным ей необходимо для оформления наследства, авторских прав на его произведения. Поскольку в момент ее рождения отец находился в местах лишения свободы, установить и оформить надлежащим образом его отцовство не имелось возможности. С отцом она встретилась уже будучи взрослой, незадолго до его смерти в 2016 году, — говорится в сообщении.

Женщина утверждает, что при жизни Михаил Блат признавал ее своей дочерью, сомнений в отцовстве у него не было. В местах лишения свободы он писал песни, которые исполняются и сейчас. Кроме того, заявительница указала, что в Вологде проводятся фестивали шансона памяти Михаила Блата (Колчина). 

На суде в качестве свидетеля допросили мать заявительницы, которая подтвердила факт рождения дочери от Михаила Колчина.  Рассмотрение дела продолжится 25 марта 2020 года.

Ранее NewsVo сообщал еще об одном судебном разбирательстве среди исполнителей вологодского шансона. Вологодский областной суд защитил авторское право певицы Аиды Сергиенко на стихотворение, которое переделал в песню «Ударь по струнам ты руками» исполнитель Андрей Вологодский.  Мужчине запретили публиковать текст и клип на своей странице без согласия автора.

Тэги: шансон

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