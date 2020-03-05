Дочь вологодского исполнителя шансона Михаила Блата через суд пытается получить права на его песни

В Никольский районный суд поступил иск дочери вологодского автора и исполнителя шансона Михаила Блата (Колчина) об установлении факта их родственных отношений, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

— В судебном заседании заявительница пояснила, что установление факта родственных отношений (дочь-отец) с Михаилом Колчиным ей необходимо для оформления наследства, авторских прав на его произведения. Поскольку в момент ее рождения отец находился в местах лишения свободы, установить и оформить надлежащим образом его отцовство не имелось возможности. С отцом она встретилась уже будучи взрослой, незадолго до его смерти в 2016 году, — говорится в сообщении.

Женщина утверждает, что при жизни Михаил Блат признавал ее своей дочерью, сомнений в отцовстве у него не было. В местах лишения свободы он писал песни, которые исполняются и сейчас. Кроме того, заявительница указала, что в Вологде проводятся фестивали шансона памяти Михаила Блата (Колчина).

На суде в качестве свидетеля допросили мать заявительницы, которая подтвердила факт рождения дочери от Михаила Колчина. Рассмотрение дела продолжится 25 марта 2020 года.

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