Вологодская певица через суд запретила другому музыканту использовать свой текст

Вологодский областной суд защитил авторское право певицы Аиды Сергиенко на стихотворение, которое переделал в песню «Ударь по струнам ты руками» исполнитель Андрей Вологодский. Мужчине запретили публиковать текст и клип на своей странице без согласия автора.

Вологжанка обратилась в суд с иском к Андрею Федоренко, выступающему под псевдонимом Андрей Вологодский. В заявлении было указано, что Аида является автором слов песни «Ударь по струнам ты руками», которую в стиле шансон исполняет ответчик.

— Стихи к данной песне она написала в августе 2017 года и 7 декабря этого же года разместила их на сайте «Стихи.ру» под творческим псевдонимом «Кара Чай» (ранее — «Вологда Татарская»). Между сторонами существовала договоренность о соавторстве, согласно которой она указывается автором стихов к песне, а ответчик — автором музыки. Однако 13 января 2018 года ответчик без указания на её авторство разместил текст этой песни на сайте «Стихи.ру», а также клип этой песни на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Истец просила запретить Андрею Федоренко осуществлять незаконные действия по использованию произведений, нарушающих ее исключительные и имущественные права в части воспроизведения и доведения до всеобщего сведения текста песни «Ударь по струнам ты руками», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ответчик с иском не согласился, сказал, что песню написал, когда ему предложили исполнить свою композицию на радио. В то время он жил с Аидой Сергиенко, которая якобы помогла ему написать в этой песне три строчки. Против соавторства он не возражал. Суд первой инстанции отказал Аиде Сергиенко в удовлетворении иска, она обжаловала это решение в Вологодский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда предложила сторонам представить дополнительные доказательства и произвела их осмотр. Так, к делу был приобщен ответ портала «Стихи.ру», согласно которому пользователь с псевдонимом «Вологда Татарская» («Кара Чай») была зарегистрирована на сервере 7 декабря 2017 года в 15.13, а пользователь с псевдонимом «Андрей Вологодский» — 13 июня 2016 года в 22.51.

— Поскольку Аида Сергиенко под псевдонимом «Вологда Татарская» действительно раньше ответчика опубликовала для всеобщего сведения стихотворение «В этот вечер грустить не хочу….» на сервере «Стихи.ру», то суд пришел к выводу, что в силу презумпции авторства именно она считается автором данного произведения. Тексты произведений, опубликованных истцом и ответчиком на сервере «Стихи.ру», отличаются друг от друга, но, как видно из анализа текстов этих произведений, 14 из 24 строчек к песне «Ударь по струнам ты руками» взяты из первоначального текста стихов Аиды Сергиенко «В этот вечер грустить не хочу….», — говорится в решении суда.

При этом, согласно законодательству, любое использование стихотворения, включая его переработку, запрещено без согласия автора. Таким образом, суд пришел к выводу, что права Аиды Сергиенко действительно были нарушены.

— В ходе осмотра интернет-страниц судебная коллегия установила, что на страницах Андрея Федоренко на сервере «Стихи.ру» и в социальной сети «Вконтакте» размещено стихотворение, а также аудиовидеоклип с песней «Ударь по струнам ты руками», в которых используются строчки (абзацы) стихотворения Аиды Сергиенко без ее согласия и без указания на ее авторство. Таким образом, эти действия ответчика нарушают право авторства истца, а также ее исключительное право на использование созданного произведения, — сообщает пресс-служба.

Суд запретил Андрею Федоренко без согласия Аиды размещать в интернете на сайте «Стихи.ру» текст песни «Ударь по струнам ты руками» и клип с песней на стихи «Ударь по струнам ты руками» на своей странице в соцсети.