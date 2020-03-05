В Вологде по факту избиения мужчины подростками возбудили уголовное дело

05.03.2020 [Общество]

В Вологде после сообщений в СМИ об избиении подростками пьяного мужчины следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). Инцидент произошел 29 февраля в подъезде дома на улице Северной, 5.

У 47-летнего пострадавшего, как сообщает региональное управление следственного комитета, может быть диагностирована травма верхней трети грудины. Для определения тяжести вреда здоровью мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

— В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства  произошедшего, по результатам тщательного расследования будет дана юридическая оценка сложившейся ситуации и действиям участников конфликта, — отмечают следователи.

Кроме того, в релизе СКР сообщается, что в ходе расследования будет дана оценка самостоятельная юридическая оценка действиям (бездействию) сотрудника полиции, присутствовавшего на месте происшествия.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 2 марта в паблике «Онлайн Вологда» было опубликовано видео, на котором группа подростков нападает на стоящего у лифта пьяного мужчину. К конфликту подключается другой мужчина, который, как пишут в соцсетях, поджигал волосы пострадавшему и позже, уже в присутствии полицейского, пинал его. Позже на место приехал наряд ППС, который забрал в отдел и пострадавшего, и второго мужчину. Уже в отделе пострадавшему вызвали «скорую», медики обнаружили у него повреждения.

 

 

Тэги: уголовное дело

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом
В Кадуе 7-летний мальчик утонул в септике
В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне
В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
В Череповце полицейские блокировали колонну автомобилей, ехавших с нарушением ПДД
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
В Вологде умер писатель Владимир Аринин
На фейерверк при сожжении Масленицы в Вологде потратили из бюджета 175 тысяч рублей
В Вологде изменится время парада Победы на 9 мая
«За вонючую воду мы платим и переплачиваем»: жители Вологды пожаловались губернатору на качество питьевой воды
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

4164
1
02.03.2020 [Общество]

На ремонт трассы Чекшино-Тотьма дополнительно выделят 150 млн рублей

1434
2
02.03.2020 [Общество]

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом

8078
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дочь вологодского исполнителя шансона Михаила Блата через суд пытается получить права на его песни
В детской поликлинике Череповца ввели должность картоноши
В Вологде чистят русло реки Содемы
Основам игры на африканских барабанах обучат гостей библиотеки №13 в Вологде
ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии
Череповчанин выбросил из окна гитару на «Мерседес» и теперь должен выплатить 89 тысяч рублей
В Вологде по факту избиения мужчины подростками возбудили уголовное дело
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

431
0
05.03.2020 [БлогоVO]

В 30-е годы лозунг «Женщины, на паровоз!» был одним из самых популярных

62
0
03.03.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский принцип. Специальный репортаж Алексея Михалева

502
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика