В Вологде по факту избиения мужчины подростками возбудили уголовное дело

В Вологде после сообщений в СМИ об избиении подростками пьяного мужчины следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). Инцидент произошел 29 февраля в подъезде дома на улице Северной, 5.

У 47-летнего пострадавшего, как сообщает региональное управление следственного комитета, может быть диагностирована травма верхней трети грудины. Для определения тяжести вреда здоровью мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

— В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам тщательного расследования будет дана юридическая оценка сложившейся ситуации и действиям участников конфликта, — отмечают следователи.

Кроме того, в релизе СКР сообщается, что в ходе расследования будет дана оценка самостоятельная юридическая оценка действиям (бездействию) сотрудника полиции, присутствовавшего на месте происшествия.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 2 марта в паблике «Онлайн Вологда» было опубликовано видео, на котором группа подростков нападает на стоящего у лифта пьяного мужчину. К конфликту подключается другой мужчина, который, как пишут в соцсетях, поджигал волосы пострадавшему и позже, уже в присутствии полицейского, пинал его. Позже на место приехал наряд ППС, который забрал в отдел и пострадавшего, и второго мужчину. Уже в отделе пострадавшему вызвали «скорую», медики обнаружили у него повреждения.