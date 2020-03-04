В Шекснинском районе водитель «Рено Логан» погиб после столкновения с фурой

37-летний мужчина погиб в результате ДТП в Шекснинском районе. Авария произошла около 14.25 на 51 километре автодороги Вологда — Новая Ладога вблизи деревни Нестерово.

Столкнулись «Рено Логан и тягач «Даф», смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что 28 февраля на 20 км автодороги Череповец-Белозерск-Липин Бор водитель «Тойоты» погиб после столкновения с КамАЗом. По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки при встречном разъезде не справился с управлением.