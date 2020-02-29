В Череповецком районе водитель «Тойоты» погиб после столкновения с КамАЗом

29.02.2020 [Происшествия]

53-летний водитель «Тойоты» погиб после столкновения с КамАЗом в Череповецком районе. ДТП произошло 28 февраля около 19.30 на 20 км автодороги Череповец-Белозерск-Липин Бор.

Фото пресс-службы областного УМВД

По предварительным данным, мужчина за рулем «Тойоты Камри», при встречном разъезде не справился  с управлением и совершил столкновение с автомобилем КамАЗ с прицепом. От удара грузовик съехал в кювет, водитель иномарки получил смертельную травму, сообщает пресс-служба областного УМВД. Официальный сайт Череповца сообщает, что погибший - Александр Мухтаров, директор Белозерской спортивной школы.

В соцсетях очевидцы также пишут о том, что чуть позже в этот же вечер на данном участке трассы произошло еще одно ДТП, с машиной, которая ехала мимо.

Фото второго ДТП, "Онлайн Вологда"

— Молодой человек вышел и спросил, можно ли проехать дальше. Полицейский сказал, припаркуйтесь. Сейчас МЧС приедет и поедете. Первая МЧС проехала, а вторая на скорости врезалась в их машину. После чего их выбросило в кювет. Водитель мог только произнести: он едет на нас. И всё, туман… — сообщают родственники пострадавших в посте «Онлайн Вологды». 

В легковой машине, которую выкинуло в кювет, ехали мужчина, женщина и двухгодовалый ребенок. У женщины черепно-мозговая травма, ее доставили в больницу.

- Вчера машина МЧС действительно следовала на место ДТП, КАМАЗа и Тойоты, пытаясь притормозить у места ДТП, машину занесло из-за полностью обледенелой дороги. На место были вызваны дорожные службы, - пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМЧС. 

 

 

Тэги: ДТП

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