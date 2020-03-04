Суд огласил приговор череповчанину, который задушил соседа и пытался инсценировать его самоубийство

В Череповце суд огласил приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве соседа.

Как newsVO сообщал ранее, тело мужчины было обнаружено в одной из квартир дома на улице Любецкой в Череповце 24 ноября 2018 года. На шее были найдены следы удушения. В квартире с погибшим проживал его давний приятель, который и вызвал скорую помощь. Он рассказал следователю о намерениях погибшего уйти из жизни, выдвигал версию о его убийстве третьими лицами, а также сообщил, что был избит потерпевшим, потерял сознание и, очнувшись, обнаружил тело хозяина квартиры в туалете без признаков жизни. Специалисты установили, что пострадавший был задушен руками и петлёй. Приятель погибшего был арестован по подозрению в убийстве.

Суд установил, что в тот день ссора между обвиняемым и погибшим произошла на почве личной неприязни. В результате конфликта подсудимый душил потерпевшего руками, а потом имевшимся в квартире ремнём, пока погибший не перестал подавать признаки жизни. В судебном заседании обвиняемый не признал своей вины в совершении преступления.

«Виновность подсудимого в совершении преступления установлена и подтверждена в судебном заседании показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил череповчанину наказание в виде шести лет колонии строгого режима. В счёт компенсации морального вреда с него также взыскано 1 500 000 рублей в пользу жены погибшего и 1 000 000 рублей в пользу сестры погибшего. Приговор не вступил в законную силу. Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 18 марта 2020 года.