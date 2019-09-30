Житель Череповца задушил соседа и попытался инсценировать самоубийство

30.09.2019 [Происшествия]

Череповчанин, который задушил своего 40-летнего соседа и попытался выдать произошедшее за суицид, предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело 40-летнего мужчины было обнаружено в одной из квартир дома на улице Любецкой в Череповце 24 ноября прошлого года. На шее были найдены следы удушения. В квартире с погибшим проживал его давний приятель, который и вызвал скорую помощь.

«Он рассказывал следователю о намерениях хозяина жилища уйти из жизни, выдвигал версию смерти череповчанина от рук третьих лиц и даже сообщил, что был избит потерпевшим, после чего потерял сознание и лишь, очнувшись, обнаружил его в туалетной комнате без признаков жизни, продолжая давать противоречивые, не согласующиеся с объективными данными показания», — сообщает региональное управление следственного комитета.

Бывшая супруга погибшего на допросе рассказала, что мужчина никогда не высказывал мыслей о суициде и ни на что не жаловался. С помощью специалистов, следователи установили, что пострадавший был задушен руками и петлёй.

Приятеля арестовали по подозрению в совершении убийства. Эксперты не обнаружили у него признаков психического расстройства. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

 

 

 

 

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