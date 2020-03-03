Череповецкий бизнесмен предложил отправить в Китай тонну иван-чая для борьбы с коронавирусом

03.03.2020 [Общество]

Председатель «Союза производителей иван-чая», предприниматель из Череповца Александр Хлынов отправил в китайское посольство письмо, в котором предлагает прислать в Китай иван-чай для борьбы с коронавирусом.

— В связи с распространением коронавируса предлагаем вам проверить действие традиционного русского напитка Иван-чая в качестве вспомогательного средства для профилактики, облегчения состояния и борьбы с осложнениями после перенесенной инфекции, — говорится в письме.

По словам бизнесмена, российские предприниматели, занимающиеся производством иван-чая, готовы помочь Китаю бесплатно. Они считают, что русский напиток может оказать благотворное действие.

— Готовы бесплатно отправить тонну продукта. Почему именно китайцам, а не нашим? Видим, какие меры они предпринимают. Это пытливые, ищущие умы. Мы министру здравоохранения России тоже написали. Если будет реакция — нашим тоже поставим», — пояснил cherinfo.ru Александр Хлынов.

Ранее NewsVo сообщал, что свое производство Александр Хлынов открыл в поселке Чебсара Шекснинского района в 2015 году. В бывшем спортзале установили китайское оборудование и объявили местным, что принимают «сорняк» по 15 рублей килограмм. Сейчас продукция Хлынова пользуется популярностью. Стенд с вологодским иван-чаем на выставке в Москве как-то посетил Владимир Жириновский и ... забрал с собой всё. Подробнее читайте в нашем материале Иван-чай по-вологодски.

Тэги: иван-чай, Китай, коронавирус

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