Заявления для получения выплаты на ремонт жилья у вологодских ветеранов примут на дому

03.03.2020 [Общество]

Заявления для получения региональной выплаты на ремонт жилья участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут написать на дому. Постановление, определяющее порядок предоставления меры соцподдержки, принято на заседании правительства Вологодской области.

— Заявления будут принимать филиалы Центра социальных выплат. Необходимое содействие участникам войны в подаче заявлений окажут Комплексные центры социального обслуживания населения, примут заявления на дому, — сообщает сайт регионального правительства.

Ветераны также смогут выбрать способ получения выплаты — через почтовое отделение по месту жительства или на банковский счет. 

О том, что ветераны ВОВ в Вологодской области получат по 75 тысяч рублей из областного бюджета на улучшение условий проживания, стало известно 30 января. Сообщается, что эти деньги можно будет потратить на проведение ремонта жилых помещений, ремонт и замену газового и электрического оборудования.

Региональная выплата дополнит федеральную: в середине января президент России Владимир Путин решение о выделении ветеранам по 75 тысяч рублей, а также по 50 тысяч рублей труженикам тыла из федерального бюджета к юбилею Победы.

По данным пресс-службы губернатора, сейчас в Вологодской области проживает больше 370 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Все они будут отмечены медалями «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». 

 

Тэги: ветераны, ВОВ

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