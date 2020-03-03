Жителя Харовска, который до смерти избил пенсионера-собутыльника, приговорили к пяти годам колонии

В Харовске вынесли приговор мужчине, который до смерти избил собутыльника, у которого жил.

Как ранее сообщал NewsVo, 63-летний пенсионер был найден мертвым в своей квартире на улице Прокатова районного центра 30 октября. Специалисты отмечают, что мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

В комнате были признаки долгого употребления спиртного. Следователи предположили, что мужчина мог скончаться из-за травм, причиненных ему собутыльником. Выяснилось, что 41-летний знакомый погибшего уже несколько месяцев жил в его квартире, но в момент обнаружения тела харовчанина там не оказалось. В тот же день он был разыскан у других приятелей и позже по ходатайству следствия арестован судом.

Подсудимый рассказал, что в ночь на 28 октября между ним и хозяином дома произошла ссора: пенсионер начал говорить неприятные вещи про его покойную жену. Тогда мужчина ударил приятеля два раза рукой по лицу, от чего тот упал со стула лицом вниз.

— Затем поднял потерпевшего с пола, положил на топчан, укрыл двумя одеялами, тот хрипел. Поняв, что Ш. плохо, он вызвал скорую помощь. Приехавшая фельдшер сделала Ш. укол и уехала. Поскольку он был сильно пьян, разговор с фельдшером не помнит, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Утром 28 октября подсудимый опохмелился, пошел к знакомым. По словам подсудимого, перед его уходом потерпевший сопел, лежал на топчане под двумя одеялами, спал, от выпивки отказался.



С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил Александру Малышеву наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.