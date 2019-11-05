Житель Харовска до смерти избил собутыльника, узнав, что с ним выпивала его жена

05.11.2019 [Происшествия]

41-летний житель Харовска до смерти избил своего собутыльника, заподозрив того в связи со своей супругой. Трагедия произошла в ночь на 28 октября.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, 63-летний пенсионер был найден мертвым в своей квартире на улице Прокатова районного центра 30 октября. Специалисты отмечают, что мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

В комнате были признаки долгого употребления спиртного. 

— При проверке версии о том, что мужчина мог скончаться из-за причиненных ему травм собутыльником, была установлена личность мужчины, некоторое время проживавшего в квартире погибшего, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что 41-летний знакомый погибшего уже несколько месяцев жил в его квартире, но в момент обнаружения тела харовчанина там не оказалось. В тот же день он был разыскан у других приятелей и позже по ходатайству следствия арестован судом.

По версии следствия, в ночь на 28 октября между пьяными приятелями произошла ссора. Подозреваемый узнал, что его супруга недавно выпивала с пенсионером, а его об этом они в известность не поставили. 

— В ходе конфликта по этому поводу 41-летний мужчина нанес пенсионеру множественные удары руками и ногами по голове и телу, оставив его в бессознательном состоянии, а сам покинул место происшествия. Пострадавший так и не смог обратиться за помощью, скончавшись в своей квартире от травмы головы, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, ведется следствие.

 

 

 

 

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