В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне

В Череповце возбудили уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика во время купания. Инцидент произошел 29 февраля в одной из квартир города.

— По версии следствия, в Череповце 42-летняя опекун 6-летнего мальчика во время купания оставила его одного в ванне. Ребенок захлебнулся, скончавшись от механической асфиксии вследствие закрытия водой дыхательных путей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Одновременно в связи с произошедшим следствием проводится проверка деятельности органов системы профилактики, включая органы опеки и попечительства.

Ранее NewsVo сообщал, что в Кадуе вечером 27 февраля обнаружили тело 7-летнего мальчика. Ребенок провалился в септик и утонул.