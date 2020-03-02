В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне

02.03.2020 [Происшествия]

В Череповце возбудили уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика во время купания. Инцидент произошел 29 февраля в одной из квартир города.

—  По версии следствия, в Череповце 42-летняя опекун 6-летнего мальчика во время купания оставила его одного в ванне. Ребенок захлебнулся, скончавшись от механической асфиксии вследствие закрытия водой дыхательных путей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются, дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Одновременно в связи с произошедшим следствием проводится проверка деятельности органов системы профилактики, включая органы опеки и попечительства.

Ранее NewsVo сообщал, что в Кадуе вечером 27 февраля обнаружили тело 7-летнего мальчика. Ребенок провалился в септик и утонул. 

 

Тэги: купание, дети, гибель ребенка

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