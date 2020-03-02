В Соколе двое подростков ограбили на улице 81-летнего пенсионера

В Соколе следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в грабеже. Юноша совершил преступление вместе с 13-летним подельником.

По версии следствия, подозреваемые около 22 часов 27 февраля ограбили на улице прохожего.

«Они подошли к 81-летнему пенсионеру, повалили его на землю и нанесли ему побои. Не найдя в карманах деньги, подростки сняли с руки потерпевшего наручные часы и похитили их. С места происшествия они скрылись», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Старший из подозреваемых задержан, поскольку ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Решается вопрос о его заключении под стражу. Ему грозит штраф и до 5 лет лишения свободы. Информация о 13-летнем фигуранте дела передана в полицию для принятия мер профилактики.

Расследование уголовного дела продолжается.

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