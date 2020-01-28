Двух череповецких подростков осудили за разбойные нападения на младших школьников

28.01.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор двум 14-летним подросткам, признанным виновными в совершении двух разбойных нападений.

«Следствием и судом установлено, что 26 сентября 2019 года в Череповце 14-летние приятели, ученики 7 и 8 классов, дважды нападали на случайно встреченных несовершеннолетних. Требуя передать деньги, подростки угрожали насилием. У двоих потерпевших, 11 и 12 лет, денег не оказалось, а у двух других, 12 и 13 лет, обвиняемые забрали мелочь в общей сумме 120 рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По приметам, указанным потерпевшими, следователи установили личности подозреваемых. Один из них был задержан и заключён под стражу.

Приговором суда каждому их нападавших назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Тэги: приговор, подростки

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