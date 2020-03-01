На фейерверк при сожжении Масленицы в Вологде потратили из бюджета 175 тысяч рублей

175 тысяч рублей из бюджета Вологды потратили на фейерверк во время сожжения чучела Масленицы. Пиротехническое шоу состоялось 1 марта на берегу реки напротив Соборной горки, причем в какой-то момент огни полетели не в воздух, а параллельно земле.

Видео NewsVo

Госзакупка на оказание услуг по "организации и проведению фаер-шоу в рамках мероприятий Масленица 2020" была проведена Дирекцией концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды в середине февраля. Название фирмы-победителя на сайте госзакупок не отображается, однако известно, что она запросила 175 тысяч рублей за свою работу.

Договор в итоге был заключен.

Ранее NewsVo сообщал, что задумка пиротехников была такая:над Масленицей должно было «взойти» весеннее солнце.