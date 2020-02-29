Семиметровое чучело Масленицы установят в Вологде 29 февраля

29 февраля в Вологде установят семиметровое чучело Масленицы. Его поставят на берегу реки, так как из-за теплой погоды лед на реке недостаточно прочный.

Сожжение чучела состоится 1 марта в 14.00, в процессу привлечены пиротехники, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По замыслу пиротехника рядом с Масленицей «взойдет» весеннее солнце, от которого будут протянуты специальные лучи, которые и подожгут чучело. Планируется, что огонь будет заниматься постепенно, и вся фигура должна очень красиво гореть», - рассказала заместитель директора Дирекции праздников Вологды Екатерина Оганян.

Во время сжигания Масленицы будет перекрыто движение для пешеходов и автотранспорта на наб. VI Армии на участке от ул. Варенцовой до ул. Рубцова. По периметру также натянут сигнальные ленты, поставят леерное ограждение. Вологжан просят заранее планировать свой маршрут.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологде праздничные гуляния 1 марта развернутся на нескольких площадках. Так, с 12.00 на Кремлевской площади и в Кремлевском саду вологжан ждут народные игры, богатырские забавы, квесты и мастер-классы, ярмарка мастеров, «блинные бега», концертная программа и многое другое. В 14.00 на Кремлевской площади состоится кулинарный поединок «Блин-ринг».