Семиметровое чучело Масленицы установят в Вологде 29 февраля

29.02.2020 [Общество]
Семиметровое чучело Масленицы установят в Вологде 29 февраля

29 февраля в Вологде установят семиметровое чучело Масленицы. Его поставят на берегу реки, так как из-за теплой погоды лед на реке недостаточно прочный. 

Сожжение чучела состоится 1 марта в 14.00, в процессу привлечены пиротехники, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По замыслу пиротехника рядом с Масленицей «взойдет» весеннее солнце, от которого будут протянуты специальные лучи, которые и подожгут чучело. Планируется, что огонь будет заниматься постепенно, и вся фигура должна очень красиво гореть», - рассказала заместитель директора Дирекции праздников Вологды Екатерина Оганян.

Во время сжигания Масленицы будет перекрыто движение для пешеходов и автотранспорта на наб. VI Армии на участке от ул. Варенцовой до ул. Рубцова. По периметру также натянут сигнальные ленты, поставят леерное ограждение. Вологжан просят заранее планировать свой маршрут.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологде праздничные гуляния 1 марта развернутся на нескольких площадках. Так, с 12.00 на Кремлевской площади и в Кремлевском саду вологжан ждут народные игры, богатырские забавы, квесты и мастер-классы, ярмарка мастеров, «блинные бега», концертная программа и многое другое. В 14.00 на Кремлевской площади состоится кулинарный поединок «Блин-ринг».  

«В шатрах разместят пять столов, у каждого из которых будет работать один шеф-повар или представитель ресторана и желающий участник. У всех мини-команд будет одинаковый набор продуктов: молоко, пахта, сливочное масло, сметана и яйца. В течение нескольких минут команды должны приготовить блины из полученных ингредиентов, после чего жюри проведет дегустацию и вынесет вердикт», - рассказали организаторы мероприятия.

Тэги: масленица
Фото пресс-службы администрации Вологды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповецком районе водитель "Рено" врезался в остановку и погиб
В Кадуе 7-летний мальчик утонул в септике
Мошенник похитил 2 млн. рублей со счета жителя Вологды
Жительницу Череповца утопили в собственной ванной
В Череповце в массажном салоне предлагали услуги проституток
В Вологде изменится время парада Победы на 9 мая
29 февраля в Вологде пройдет митинг против конституционной реформы
В администрации Вологды заявили, что не вывозили на свалку ограждения с улицы Мира
Пьяная череповчанка забыла в торговом центре коляску с ребенком
Масленица в Вологде: «Блин-ринг», блинные бега и богатырские забавы 
25.02.2020 [Общество]

В Вологде стартовало интернет-голосование за благоустройство общественных пространств в 2021 году

1162
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Семиметровое чучело Масленицы установят в Вологде 29 февраля
В Вологде водитель "Хенде" врезался в автобус и погиб
Двое жителей Кадуя украли из дачного дома инструменты на 29 тысяч рублей
В Вологде умер писатель Владимир Аринин
В Череповце организуют полицейское патрулирование возле арт-объектов и памятников архитектуры
Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области в декабре 2019 года составила 48 015 рублей
Выставка картин «На солнечной стороне» откроется в галерее «Красный мост» в Вологде 5 марта
 


25.02.2020 [Общество]

Дегтярная бочка вместо чучела и «соление» в сугробах: как отмечали Масленицу в Вологодской области

1066
0
28.02.2020 [БлогоVO]

Это был странный, добрый и мягкий человек

239
0
26.02.2020 [Обзор Прессы]

Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов.

316
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика