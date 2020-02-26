Масленица в Вологде: «Блин-ринг», блинные бега и богатырские забавы 

Масленичные гулянья пройдут в нескольких районах Вологды 29 февраля и 1 марта. NewsVo публикует подробную программу мероприятий от Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников областной столицы.

Основные мероприятия праздника состоятся 1 марта. На Кремлевской площади пройдет «Гуляй, Масленица, гуляй, широкая!», на котором выступят творческие коллективы города, даст суздальский ансамбль «Услада». В кулинарном поединке «Блин-ринг» примут участие шеф-повара нескольких ресторанов города. Оценивать кулинарные шедевры участников будет профессиональное жюри.

В парке «Кремлевский сад» в этот же день пройдет «Детская Масленица»: будут организованы народные масленичные гулянья с хороводами, традиционными играми, песнями и частушками. «Богатырские забавы» предложит участникам праздника клуб исторического костюма «Исток». Там же можно будет покататься на санях и собачьих упряжках.

В аллее парка пройдут эстафеты для детей и взрослых «Блинные бега» и детская интерактивная программа «Не все коту Масленица». Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы 1 марта в 14.00 на берегу реки Вологды. Его установят за несколько дней до праздника на берегу реки Вологда со стороны Заречья, напротив скамейки «Посидим, поокаем», сообщает пресс-служба городской администрации.

29 февраля

Монастырский сад

(Прилуки)

12.00—14.00 Праздничный концерт, игры, конкурсы, забавы

Площадь у Центра культурного развития г. Вологды

(ул. Машиностроительная, 26)

11.00 Концертно-игровая программа «Широкая Масленица!»

29 февраля и 1 марта

Стадион ЛОКОМОТИВ

11.00 Кубок города Вологды по биатлону

Архитектурно-этнографический музей «Семёнково»

12.00—15.00 Концертно-игровая программа «Масленица в Семёнково»

1 марта

Кремлевская площадь

(главная сцена)

12.00 «Гуляй, Масленица, гуляй, широкая». Торжественное открытие праздника при участии творческих коллективов города

13.00 Концерт ансамбля «Услада» (г. Суздаль)

14.00 Концерт фольклорных коллективов города Вологды

11.00—15.00 Праздничные гулянья на главной площади с участием коллективов. Потешные балаганчики и интерактивные площадки

11.00—15.00 «Сытная Масленица». Ресторанный дворик

11.00—15.00 Ярмарка мастеров «Мастеровая Масленица»

14.00 «Блин-ринг». Кулинарный поединок по приготовлению блинов от рестораторов с участием зрителей

Парк «Кремлевский сад»

«Детская МАСЛЕНИЦА»

«Молодецкая — удалецкая МАСЛЕНИЦА»

11.00—13.00 «Народные масленичные гулянья». Программа учащихся школы традиционной народной культуры с хороводами, традиционными играми, песнями и частушками

11.00—14.00 «Богатырские забавы». Масленичный столб. Игровая, интерактивная программа клуба исторического костюма «Исток»

13.00—15.00 «Весенние забавы». Веселые спортивные игры для детей, квест по парку, мастер-классы для детей и родителей

11.00—16.00 Катание на санях, на собачьих упряжках, большая деревянная горка

Аллея парка «Кремлевский сад»

«Игровая — потешная МАСЛЕНИЦА»

11.00—14.00 «Богатырские потехи». Спортивные игры, силовые развлечения

12.00—13.00 «Блинные бега». Эстафеты для детей и взрослых

11.00—14.00 Веревочный парк (полоса препятствий, комплекс веревочных переправ для детей и взрослых)

12.00—13.00 «Русские забавы, пляски, песни». Концертно-игровая программа с Детским музыкальным театром «Софит» г. Вологда

13.00—14.00 «Весели, гармонь вологодская». Конкурс гармонистов, плясунов, частушечников

14.00—14.30 Детская интерактивная программа «Не всё коту масленица»

Берег реки Вологды

«Прощай, МАСЛЕНИЦА»

14.00 Символическое сожжение чучела Масленицы

Мкрн. Лоста (ул.Пионерская, 28)

12.00 Праздничные гулянья «Широкая Масленица»

Парк Ветеранов труда, «Олимпийская Резиденция»

12.00 Праздничные театрализованные представления, масленичные игры и аттракционы

Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад»

(ул. Засодимского, 5)

11.00 Программа «Масленица в Резном палисаде» с мастер-классами по народным промыслам и ярмаркой сувениров Площадка у ДК Льнокомбината

12.00 Праздничное театрализованное представление «К нам Масленица идет». Масленичные игры и аттракционы

Центр активного отдыха и туризма «Y.E. S.», посёлок Стризнево

10.00—15.00 Традиционные угощения «Масляный пир», выступление творческих коллективов, народные игры, а также проводы зимы (сожжение чучела Масленицы)