Детсад на 420 мест планируют построить в Вологде на улице Народной в 2021 году

Детсад на 420 мест планируют построить на пересечении улиц Народная и Западная в Вологде. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Сергей Воропанов:

— Объявлен аукцион на привязку к местности проекта. Я ставлю задачу до сентября 2020 года приступить к строительству, чтобы через год — к 1 сентября 2021 года — дети могли пойти в новый сад, — написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Воропанов.

Сейчас на площадке для детсада пустырь с заброшенными гаражами, их необходимо убрать, отметил мэр. Ранее NewsVo сообщал, что днем 10 февраля произошел пожар как раз рядом с будущей стройкой: в аварийном доме № 8а по улице Народной.

Фото пресс-службы городской администрации

Аукцион по поиску подрядчика на привязку "экономически эффективной проектной документации повторного использования" к местности городские власти объявили 21 февраля, прием заявок идет до 18 марта. Начальная (максимальная) цена контракта - 2,7 млн рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что в помещениях на улице Яшина, 40а в Вологде, где сейчас размещается информационно-методический центр, тоже планируют открыть детский сад. По словам мэра города Сергея Воропанова, раньше там располагалось детское учреждение, которое закрыли за ненадобностью.