В Вологде подожгли расселенный дом на улице Народной, 8а

В Вологде днем 10 февраля произошел пожар в доме № 8а по улице Народной.

Сигнал о возгорании в в двухэтажном деревянном расселённом доме поступил в 14.46, через четыре минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные отделения.

— В настоящее время открытый огонь ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава и 6 единиц техники, — сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, по предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», здание было построено в 1969 году, признано аварийным в 2016 году. В данный момент оно уже расселено, а снести его муниципалитет должен до 2026 года.