В Вологде изменится время парада Победы на 9 мая

28.02.2020 [Общество]

9 мая парад Победы в Вологде перенесут, чтобы он не совпадал по времени с парадом в Москве. Об этом сообщает сайт правительства Вологодской области. 

— Все торжественные мероприятия в районах области начнутся не в 10 часов, как обычно, а в 12. Это делается для того, чтобы вологжане смогли посмотреть оба парада: Парад Победы в Москве — в режиме телетрансляции, а местные парады — вживую, — говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых муниципалитетах на площадях планируют установит большие экраны, на которых будет транслироваться московский парад. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области установили единовременную региональную выплату на ремонт жилья в размере 75 тысяч рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 

 

Тэги: парад, 9 мая, ВОВ

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