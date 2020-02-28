В Вологде изменится время парада Победы на 9 мая

9 мая парад Победы в Вологде перенесут, чтобы он не совпадал по времени с парадом в Москве. Об этом сообщает сайт правительства Вологодской области.

— Все торжественные мероприятия в районах области начнутся не в 10 часов, как обычно, а в 12. Это делается для того, чтобы вологжане смогли посмотреть оба парада: Парад Победы в Москве — в режиме телетрансляции, а местные парады — вживую, — говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых муниципалитетах на площадях планируют установит большие экраны, на которых будет транслироваться московский парад.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области установили единовременную региональную выплату на ремонт жилья в размере 75 тысяч рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.