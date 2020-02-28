Мастер-классы по каллиграфии пройдут в Вологодском кремле 6 марта

Мастер-классы по каллиграфии от автора выставки «Живое перо» Катерины Пальгуновой пройдут 6 марта в Вологодском музее-заповеднике. Вместе с художницей участники будут создавать весенние открытки.

— Занятия будут посвящены не столько приёмам красивого письма, сколько работе с композицией на примере открытки с весенним настроением, — сообщается на сайте музея — Такой мастер-класс будет интересен не только новичкам, но и тем, кто уже пробовал себя в искусстве каллиграфии. В будущем приобретённые навыки помогут создавать свои уникальные открытки.

Мастер-классы пройдут в художественном отделе кремля в 12:00 и 14:00. Количество мест ограничено, чтобы художник мог уделить достаточно внимания всем участникам. Все материалы будут предоставлены организаторами, но, если у вас есть своё привычное перо — можно принести его с собой. Возраст участников — от 7 лет, дети более младшего возраста могут участвовать в паре с родителем.

Предварительная запись обязательна! Оставить заявку можно по телефону (8172) 72-99-81.

Стоимость участия: 150 рублей — взрослые, 100 рублей — пенсионеры, 80 рублей — школьники и студенты.