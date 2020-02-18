Выставка современной каллиграфии откроется в Вологодском музее-заповеднике 20 февраля

18.02.2020 [Культура]

Выставка современной каллиграфии «Живое перо» готовится к открытию в Вологодском музее-заповеднике. Автор работ — ярославская художница Катерина Пальгунова.

— Более 50 работ ярославской художницы откроют посетителям мир поэзии и сказок, воплощённый в каллиграфии, — сообщает сайт музея-заповедника. —  В вензелях и изысканных росчерках гости узнают цитаты Ивана Тургенева и Бориса Пастернака, Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, Льюиса Кэрролла и Астрид Линдгрен. Строки из детских книг сопровождаются воздушными иллюстрациями героев.

На выставке также можно будет увидеть примеры современной русской вязи. На примерах известных пословиц посетители увидят, какие формы искусство каллиграфии приобретает в XXI веке. Часть выставки будет посвящена монограммам.

— Все, что вы увидите на выставке — это живые буквы, они будут смеяться и грустить, легко взлетать и камнем падать вниз, убегать и возвращаться — строчные и прописные — они хотят поддержать те эмоции, которые чувствуете именно вы! — комментирует своё творчество Катерина Пальгунова.

Открытие выставки состоится 20 февраля в 16:00 по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15. Выставка будет работать до 24 мая.

Возрастное ограничение (6+).

Тэги: выставка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»
74 дома в центре Вологды отключили от отопления из-за ремонтных работ
18.02.2020 [Общество]

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости

203
0
17.02.2020 [Общество]

Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин

1898
4
17.02.2020 [Общество]

В Череповце ищут четырех подростков, уничтоживших ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ

2273
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости
В Вологде участковый выстрелил в бездомную собаку из табельного оружия
Выставка современной каллиграфии откроется в Вологодском музее-заповеднике 20 февраля
В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой
В Вологде суд оштрафовал напавшего на посетителя охранника «Огней Сухоны»
Череповчанину грозит пожизненный срок за оборудование нарколаборатории в квартире
Вологодские спортсмены завоевали две золотых медали на Первенстве России по гиревому спорту
 


14.02.2020 [Общество]

Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?

3373
0
18.02.2020 [БлогоVO]

Его уже нет, сожгли

85
0
17.02.2020 [Обзор Прессы]

Улетевший в небо. День памяти Александра Башлачева

473
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика