Выставка современной каллиграфии откроется в Вологодском музее-заповеднике 20 февраля

Выставка современной каллиграфии «Живое перо» готовится к открытию в Вологодском музее-заповеднике. Автор работ — ярославская художница Катерина Пальгунова.

— Более 50 работ ярославской художницы откроют посетителям мир поэзии и сказок, воплощённый в каллиграфии, — сообщает сайт музея-заповедника. — В вензелях и изысканных росчерках гости узнают цитаты Ивана Тургенева и Бориса Пастернака, Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, Льюиса Кэрролла и Астрид Линдгрен. Строки из детских книг сопровождаются воздушными иллюстрациями героев.

На выставке также можно будет увидеть примеры современной русской вязи. На примерах известных пословиц посетители увидят, какие формы искусство каллиграфии приобретает в XXI веке. Часть выставки будет посвящена монограммам.

— Все, что вы увидите на выставке — это живые буквы, они будут смеяться и грустить, легко взлетать и камнем падать вниз, убегать и возвращаться — строчные и прописные — они хотят поддержать те эмоции, которые чувствуете именно вы! — комментирует своё творчество Катерина Пальгунова.

Открытие выставки состоится 20 февраля в 16:00 по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15. Выставка будет работать до 24 мая.